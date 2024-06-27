В российском городе сиделка «изгоняла духов» из пенсионерки и попала на видео

RT: в Южно-Сахалинске сиделка кричала на пенсионерку и «изгоняла духов»

В Южно-Сахалинске сиделка кричала на пенсионерку и «изгоняла духов» из нее. Действия работницы попали на видеозапись с камер наблюдения, которые в доме установил сын пострадавшей, ролик публикует Telegram-канал RT.

На кадрах видно, как сиделка насильно снимает с пенсионерки джинсы и укладывает спать, с силой прижимая ее к кровати. На просьбы пенсионерки попить или сходить в туалет сиделка начинала «изгонять из нее духов». Удерживая подопечную в лежачем положении, женщина выкрикивала: «Во имя Иисуса Христа, грязный дух прекрати ее гонять!», «Грязный дух, я приказываю тебе выйди вон из нее!» и другие подобные реплики. Пенсионерка начинала хрипеть, кашлять и просить больше так не делать. Но сиделку это не останавливало, и она продолжила грубо обращаться с пожилой женщиной.

Сын рассказал, что пенсионерка является инвалидом первой группы, а суд признал ее недееспособной. По его словам, нанятая женщина сослалась на проблемы с родственниками дома и попросилась жить в квартире с пенсионеркой. Родственники на это согласились, так как ожидалось, что за пожилой женщиной будет постоянный уход.

После того как видео появилось в СМИ, полиция и Следственный комитет назначили проведение проверок.

Ранее в Солнечногорске Московской области сиделка дома престарелых получила год обязательных работ за удушение 89-летнего постояльца. Во время процедуры сиделка сжала одной рукой его за горло, чтобы тот не двигался. Однако мужчина спустя время перестал дышать. Спасти пенсионера не удалось.