Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:20, 30 января 2024Силовые структуры

Сиделка российского дома престарелых получила год работ за удушение пенсионера

В Подмосковье сиделка задушила пенсионера из дома престарелых во время бритья

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Солнечногорске Московской области сиделка дома престарелых получила год обязательных работ за удушение 89-летнего постояльца, сообщает MK.ru.

По данным издания, в дом престарелых мужчину поместили родственники в ноябре 2021 года. У него был ряд заболеваний, в том числе пенсионер перенес инсульт и страдал деменцией. При этом он вел себя агрессивно.

В декабре пенсионера решили побрить. Во время процедуры сиделка сжала одной рукой его за горло, чтобы тот не двигался. Однако мужчина спустя время перестал дышать. Обнаружив это, женщина вызвала охрану и начальство. Спасти пенсионера не удалось. В отношении сиделки возбудили уголовное дело.

На предварительном следствии она заявила, что за трехлетний опыт в пансионате не сталкивалась с такими сложными пациентами и не рассчитала силу, усмиряя его. Суд признал ее виновной.

Что думаешь? Оцени!
      Илона Палей
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Названа причина полной потери управления упавшим под Белгородом Ил-76

      В Верховной Раде высказались против платного уклонения от мобилизации

      В ЕС заявили об отсутствии графика передачи дохода от российских активов Украине

      Президент Сербии заявил о получении вооружений из России и Китая

      На популярных европейских курортах захотели запретить въезд туристам

      Россияне назвали минимальный размер финансовой подушки безопасности

      В Госдуме предупредили об опасности для Залужного после данных о его отставке

      В России запатентовали средство ПВО для борьбы с мини-дронами

      В Екатеринбурге осудили мать лишившейся жизни в ванне девочки

      Россиянам раскрыли способы сэкономить на электричестве

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше