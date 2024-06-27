В российском городе толпа иностранцев напала на полицейских

Под Волгоградом толпа мигрантов набросилась на полицейских

Под Волгоградом, в районном центре Быково толпа мигрантов набросилась на полицейских и оскорбляла их грубой нецензурной бранью. Об этом сообщает V1.ru.

По данным V1.ru, о случившемся журналистам рассказали очевидцы. По их словам, нападение на силовиков произошло накануне вечером. Тогда иностранцы окружили патрульный автомобиль и некоторые из них стали бросаться на оперативников и оскорблять. Жители рассказали, что вызвали патруль из-за драки, которую устроили иностранцы. Когда правоохранители приехали проверить документы хулиганов, те отказались подчиняться.

Как сообщает онлайн издание, в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области им сообщили, что уточнят подробности случившегося и предоставят комментарий по ситуации.

Ранее сообщалось, что в Московской области следователи возбудили уголовное дело по факту нападения мигрантов-курьеров на россиянина в Люберцах.