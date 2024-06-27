В Севастополе раскрыли состояние остающихся в больницах после удара по пляжу людей

Девять пострадавших при ударе ВСУ по пляжу в Крыму находятся в тяжелом состоянии

Девять пострадавших при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по пляжу в Крыму, среди которых один ребенок, находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в Telegram.

ВСУ атаковали Севастополь ракетами ATACMS с кассетной боевой частью в воскресенье, 23 июня.

Утром 27 июня в больницах продолжают оставаться 42 человека из числа пострадавших, в том числе 11 детей, сказал Развожаев. Они проходят лечение в ведущих медицинских учреждениях Москвы, напомнил он.

В результате атаки по пляжу в Севастополе пострадали 153 человека. Ранее был опубликован момент удара по пляжу, на котором видно убегающих в укрытие людей. В это время на поверхности моря видны следы от суббоеприпасов.