В Севастополе решили не закрывать пляжи после ракетной атаки ВСУ по отдыхающим

Развожаев сообщил, что в Севастополе не будут закрывать пляжи после атаки ВСУ

В Севастополе не будут закрывать пляжи после ракетной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по отдыхающим. О принятом решении сообщил губернатор Михаил Развожаев, пишет РИА Новости.

«Пляжи закрывать, вместе с депутатами решение сегодня приняли, не будем. Абсолютно прекрасно понимаем, что это мера, которая будет трудноисполнимая», — заявил Развожаев.

По словам губернатора, повышенную опасность для населения представляют пляжи северной стороны города, поскольку не оборудованы укрытиями и не имеют капитальных строений. В этой связи он заявил о необходимости минимизировать нахождение там отдыхающих. «А лучше отказаться от посещения на время, пока там не будут установлены защитные конструкции», — добавил он.

Атака на город произошла 23 июня. ВСУ выпустили пять ракет ATACMS, одна из которых взорвалась над пляжем Учкуевка, когда там находились люди. По официальным данным, пострадали более 150 человек, четверых спасти не удалось. 27 июня в МЧС сообщили, что водолазы обнаружили три неразорвавшихся суббоеприпаса рядом с пляжем в Севастополе.