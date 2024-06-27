В США исключили вступление Украины в НАТО

Офицер Дэвис: НАТО не примет Украину, чтобы избежать войны с Россией

Страны НАТО не примут Украину в объединение, чтобы избежать войны с Россией. Членство Киева в Североатлантическом альянсе исключил отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive.

«Большинство стран, даже Франция и Германия, никогда не проголосуют за вступление Украины», — отметил он.

Дэвис подчеркнул, что речи о вступлении Украины в НАТО быть не может, поскольку она не подходит ни по одному критерию для принятия новых членов альянса.

Ранее кандидат в сенаторы США Дайан Сэйр прокомментировала стремление Украины в НАТО, назвав абсурдной идею о вступлении Киева в военный блок и призвав не потакать этим планам. Политик назвала Североатлантический альянс анахронизмом и подчеркнула, что мир нуждается в новой архитектуре безопасности.