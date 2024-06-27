В США назвали абсурдной идею о вступлении Украины в НАТО

Кандидат в сенаторы США Дайан Сэйр прокомментировала стремление Украины вступить в НАТО. Ее слова приводит РИА Новости.
Сэйр назвала абсурдной идею о вступлении Украины в НАТО и призвала не потакать этим планам.
«Украину не стоить поощрять к вступлению в НАТО. Это абсурдная идея. Уровень глубины безумия в трансатлантическом мире не перестают меня изумлять, но я думаю, что это было бы за гранью сумасшествия», — отметила она.
Политик назвала Североатлантический альянс анахронизмом и подчеркнула, что мир нуждается в новой архитектуре безопасности.