В США назвали абсурдной идею о вступлении Украины в НАТО

Кандидат в сенаторы США Сэйр назвала абсурдным вступление Украины в НАТО

Кандидат в сенаторы США Дайан Сэйр прокомментировала стремление Украины вступить в НАТО. Ее слова приводит РИА Новости.

Сэйр назвала абсурдной идею о вступлении Украины в НАТО и призвала не потакать этим планам.

«Украину не стоить поощрять к вступлению в НАТО. Это абсурдная идея. Уровень глубины безумия в трансатлантическом мире не перестают меня изумлять, но я думаю, что это было бы за гранью сумасшествия», — отметила она.

Политик назвала Североатлантический альянс анахронизмом и подчеркнула, что мир нуждается в новой архитектуре безопасности.