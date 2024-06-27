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04:52, 27 июня 2024Мир

В США назвали абсурдной идею о вступлении Украины в НАТО

Кандидат в сенаторы США Сэйр назвала абсурдным вступление Украины в НАТО

Фото: Unsplash

Кандидат в сенаторы США Дайан Сэйр прокомментировала стремление Украины вступить в НАТО. Ее слова приводит РИА Новости.

Сэйр назвала абсурдной идею о вступлении Украины в НАТО и призвала не потакать этим планам.

«Украину не стоить поощрять к вступлению в НАТО. Это абсурдная идея. Уровень глубины безумия в трансатлантическом мире не перестают меня изумлять, но я думаю, что это было бы за гранью сумасшествия», — отметила она.

Политик назвала Североатлантический альянс анахронизмом и подчеркнула, что мир нуждается в новой архитектуре безопасности.

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      Марина Совина
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