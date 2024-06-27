Во Франции назвали опасным вступление Украины в Евросоюз

Депутат Шеню назвал вступление Украины в ЕС тяжелым ударом для Франции

Депутат Национального собрания от партии «Национальное объединение» Себастьян Шеню прокомментировал последствия вступления Украины в Евросоюз. Об этом он высказался в интервью каналу LCI, запись эфира опубликована на YouTube.

Шеню назвал вступление Украины в ЕС тяжелым ударом для Франции, поскольку Париж столкнется с высокой угрозы для сельского хозяйства.

«Украина во многом живет за счет своего сельского хозяйства, а значит, если бы она вступила в Европейский союз, это сильно ударило бы по нашему фермерству. То же самое касается и других стран», — отметил он.

Парламентарий добавил, что «Национальное объединение» Марин Ле Пен выступит решительно против вступления Украины в ЕС. «Мы враждебно настроены по отношению к вступлению Украины в Европейский союз», — заключил он.

25 июня в Евросоюзе начались переговоры о вступлении Украины в сообщество. Аналогичный диалог пройдет с Молдавией. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен напомнила, что короткого пути для вступления в ЕС не существует.