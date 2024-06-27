Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:23, 27 июня 2024Мир

Во Франции назвали опасным вступление Украины в Евросоюз

Депутат Шеню назвал вступление Украины в ЕС тяжелым ударом для Франции

Фото: Unsplash

Депутат Национального собрания от партии «Национальное объединение» Себастьян Шеню прокомментировал последствия вступления Украины в Евросоюз. Об этом он высказался в интервью каналу LCI, запись эфира опубликована на YouTube.

Шеню назвал вступление Украины в ЕС тяжелым ударом для Франции, поскольку Париж столкнется с высокой угрозы для сельского хозяйства.

Материалы по теме:
«Запад переживает идеологический раскол» Как национализм меняет мир и почему России нужна национальная идея?
«Запад переживает идеологический раскол»Как национализм меняет мир и почему России нужна национальная идея?
21 ноября 2022
«Это исторический вызов» Европа теряет миллиарды и страдает от роста цен: как долго она сможет помогать Украине?
«Это исторический вызов»Европа теряет миллиарды и страдает от роста цен: как долго она сможет помогать Украине?
9 июля 2022

«Украина во многом живет за счет своего сельского хозяйства, а значит, если бы она вступила в Европейский союз, это сильно ударило бы по нашему фермерству. То же самое касается и других стран», — отметил он.

Парламентарий добавил, что «Национальное объединение» Марин Ле Пен выступит решительно против вступления Украины в ЕС. «Мы враждебно настроены по отношению к вступлению Украины в Европейский союз», — заключил он.

25 июня в Евросоюзе начались переговоры о вступлении Украины в сообщество. Аналогичный диалог пройдет с Молдавией. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен напомнила, что короткого пути для вступления в ЕС не существует.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      В Боливии произошла попытка госпереворота, ею командовал высокопоставленный генерал. Чего требовали военные?

      Стало известно о желании НАТО успокоить Зеленского

      В наушниках Apple обнаружили критическую уязвимость

      53-летняя телезвезда похвасталась фигурой в купальнике

      Во Франции назвали опасным вступление Украины в Евросоюз

      В Южной Корее сочли договор между Россией и КНДР предоставлением ядерного зонтика Пхеньяну

      На Украине сообщили о взрывах в Киеве и Хмельницкой области

      Рябков рассказал о точке невозврата в отношениях России и Запада

      Порномодель рассказала о худшем типе бойфрендов

      Врач раскрыл неочевидный способ борьбы с бессонницей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше