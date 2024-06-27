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21:26, 27 июня 2024Мир

В США оценили шансы Украины получить приглашение в НАТО на июльском саммите

Постпред США Смит: Украина не получит приглашение в НАТО на июльском саммите

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украина не получит приглашение в НАТО на июльском саммите. Об этом заявила постоянный представитель США при блоке Джулианн Смит в интервью изданию The Washington Post.

Она пояснила, что страны, участвующие в вооруженном конфликте, не могут вступать в альянс. Смит также подчеркнула, что НАТО не является стороной конфликта на Украине, напомнив, что страны блока не отправляли свои войска в республику. «Но мы все полагаем, что у нас есть право помогать Украине в защите ее территории. И мы продолжим поступать таким образом», — пообещала она.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что страна находится в шаге от вступления в НАТО. По его словам, на предстоящем саммите Киев рассчитывает получить ответ на заявку по вступлению, поданную в сентябре 2022 года.

Саммит НАТО пройдет в Вашингтоне с 9 по 11 июля 2024 года.

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      Марина Совина
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