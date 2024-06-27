В США признали проблемы с отправкой техники Украине

Постпред США при НАТО: США испытывают проблемы с отправкой техники Украине

США испытывают проблемы с отправкой техники Украине. С таким признанием выступила постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. Ее слова приводит ТАСС. Это связано с трудностями, которые испытывает военно-промышленный комплекс (ВПК) стран Запада.

«ВПК с трудом возвращается к производственным линиям, которые были остановлены много лет назад. Существует также дефицит рабочей силы. Возникают вопросы о глобальных цепочках поставок и о том, как быстро можно перевозить технику через океаны и территории», — поведала Смит.

Несколько дней назад издание Financial Times написало, что главной проблемой производства оружия в США стала нестабильность заказов. Например, соглашение в области безопасности Вашингтона и Киева может разорвать следующий глава государства, тот же Дональд Трамп.