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18:17, 27 июня 2024Мир

В США сочли нереальным возвращение Украины к существовавшим до 2014 года границам

RS: возвращение Украины к существовавшим до 2014 года границам нереально

Фото: Artur Bainozarov / Reuters

Возвращение Украины к границам, существовавшим до 2014 года, является невозможным. Об этом в статье для Responsible Statecraft (RS) заявили глава некоммерческой организации Nuclear Age Peace Foundation (NAPF) Иван Николич Хьюз и профессор истории, глава Института ядерных исследований Американского университета в Вашингтоне Питер Кузник.

«На протяжении более чем двух лет Запад финансированием, военными советами и все более и более продвинутым оружием подогревает надежды Украины на то, что она сможет оттеснить Россию к границам, существовавшим до 2014 года. Это нереальный исход», — констатируют авторы публикации.

Эксперты отметили, что «фантазии не помогут» Киеву достичь старых границ государства.

21 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Украина могла сохранить границы 1991 года, если бы не было сорвано соглашение об урегулировании 2014 года, одобренное российской стороной.

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      Елизавета Мытарева
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