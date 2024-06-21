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12:34, 21 июня 2024Бывший СССР

Лавров назвал условие сохранения Украины в границах 1991 года

Лавров: Украина могла сохранить границы 1991 года в случае исполнения соглашений

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Украина могла сохранить границы 1991 года в случае исполнения соглашения об урегулировании, на которое также согласилась и Россия. Условие сохранения территорий Киевом назвал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Если бы в феврале 2014 года соглашение об урегулировании, на которое согласилась, в том числе, и Россия, не было бы сорвано, Украина была бы сейчас в границах 1991 года, тех самых, о которых она сейчас так сладострастно мечтает. Она сама руками тех, кто пришел к власти через госпереворот, разрушила свою территориальную цельность», — сказал он.

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      Александр Курбатов
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