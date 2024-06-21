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11:57, 21 июня 2024Бывший СССР

Лавров рассказал об отношении к заявлениям Киева о «мирной конференции»

Лавров заявил об отсутствии интереса к заявлениям Киева по «мирной конференции»

Фото: Mustafa Kaya / Globallookpress.com

Министр иностранных дел России Сергей Лавров не следит за заявлениями МИД Украины о следующей «мирной конференции». Об отсутствии интереса к высказываниям Киева он рассказал по итогам заседания Совета министров иностранных дел Организации Договора о коллективной безопасности, передает ТАСС.

«Вы знаете, я перестал следить за тем, что заявляет украинский МИД. Там много было разных угроз, обещаний, требований», — сказал глава российского МИД.

Он также напомнил о заявлениях представителей украинских властей, грозившихся «ликвидировать русских» после возвращения Киевом Крыма и Донбасса, которое, по их словам, должно было произойти. Лавров отметил, что уже это должно было вызвать у цивилизованного Запада «вопросы об адекватности и о соответствии киевского режима тем самым европейским ценностям, которые, как говорит Запад, (президент Украины Владимир — прим. «Ленты.ру») Зеленский якобы отстаивает в борьбе с Россией». Он также назвал отсутствие реакции на высказывания украинского руководства позором для тех, кто «выдавал себя за носителей идеала демократии».

Ранее мирный саммит в Швейцарии без участия России раскритиковал глава МИД Белоруссии Сергей Алейник. По его словам, Запад продолжает активно поставлять Киеву военную технику и вооружения, и это является странным подходом к процессу мирного урегулирования, который на самом деле ведет к дальнейшей эскалации конфликта.

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      Александр Курбатов
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