Глава МИД Белоруссии раскритиковал мирный саммит в Швейцарии без участия России

Глава МИД Белоруссии: мирная конференция без России выглядит как театр абсурда

Проведение конференции в Швейцарии по урегулированию конфликта на Украине без участия России выглядит как театр абсурда. Об этом заявил министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник. Его слова передает РИА Новости.

«Украинский конфликт остается ключевым дестабилизирующим фактором в Восточной Европе. Участие США и большинства европейских стран в так называемой мирной конференции по Украине в Швейцарии, проведенной без участия ключевого игрока — России, выглядит как театр абсурда», — заявил Алейник.

По его словам, Запад продолжает активно поставлять Киеву военную технику и вооружения, и это является странным подходом к процессу мирного урегулирования, который на самом деле ведет к дальнейшей эскалации конфликта.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции заявил, что заявления о необходимости приглашения России на саммит по Украине вызывают непонимание, почему Москву не пригласили на конференцию в Швейцарию. По его словам, если российскую сторону пригласят на саммит по украинскому кризису тогда, когда Запад и Киев сформулируют свою позицию и предъявят Москве, то это станет очередным ультиматумом.