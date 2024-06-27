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20:15, 27 июня 2024Мир

В США сравнили атаку ВСУ на Севастополь с ударом по Майами

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: удар ВСУ по Севастополю сравним с ударом по Майами

Фото: Jingxi Lau / Unsplash

США бы также возмутились, если бы Мексика нанесла российским оружием удар по Майами, сравнимый с недавней атакой Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь. Об этом заявил бывший аналитик Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Ларри Джонсон в интервью журналистке Рейчел Блевинс, доступном на YouTube.

«Представьте, как отреагировали бы американцы, если бы они загорали на пляже Майами, а над их головами взорвалась бы российская кассетная бомба, выпущенная мексиканским наркокартелем», — отметил Джонсон.

Он заявил, что в этой атаке американцы «обвинили бы русских» и задались вопросом — «какого черта» Россия снабжает оружием преступников из Мексики.

Джонсон отметил, что в этом случае граждане США бы потребовали действий от своего правительства и взялись бы за оружие сами. Аналитик отметил, что при этом похожая реакция у граждан других стран вызывает удивление у американцев.

23 июня ВСУ нанесли удар по Севастополю пятью американскими ракетами ATACMS, одна из которых взорвалась над пляжем Учкуевка, где отдыхали люди. По официальным данным, пострадали более 150 человек, четверых спасти не удалось.

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      Елизавета Мытарева
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