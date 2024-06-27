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20:17, 27 июня 2024Наука и техника

В США заявили о разрушении российского спутника «Ресурс-П»

ВС США: «Ресурс-П» разрушился на околоземной орбите

Фото: Vitaly V. Kuzmin / Wikimedia

ВС США заявили о разрушении российского аппарата «Ресурс-П» на околоземной орбите. Об этом сообщает ТАСС.

«Космическое командование может подтвердить разрушение выведенного из эксплуатации российского аппарата "Ресурс-П №1", это произошло на низкой околоземной орбите 26 июня», — говорится в заявлении USSPACECOM.

Отмечается, что спутник распался на 100 отслеживаемых фрагментов. USSPACECOM не видит в них немедленной угрозы, однако наблюдает за ними, чтобы убедиться в безопасности околоземного космического пространства. Командование уведомило об инциденте коммерческие, государственные и партнерские организации.

Спутники серии «Ресурс-П» относятся к спутникам дистанционного зондирования Земли, которые предназначены для наблюдения за земной поверхностью.

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      Александр Еникеев
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