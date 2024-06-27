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16:26, 27 июня 2024Мир

В США заявили об ухудшении положения Украины в конфликте

Профессор Миршаймер: положение Украины будет ухудшаться в ближайшие месяцы

Фото: Angelika Warmuth / Reuters

Положение Украины в конфликте будет ухудшаться в ближайшие месяцы из-за успехов Вооруженных сил России на фронте. Об этом заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Deep Dive.

«В ближайшие месяцы ситуация для Украины будет ухудшаться, поскольку Россия продолжает атаковать энергосистему, а затем, когда наступит осень и особенно зима, все будет действительно ужасно. Огромный ущерб наносится промышленности», — рассказал исследователь.

Он добавил, что слова президента США Джо Байдена и госсекретаря Энтони Блинкена о том, что «Вашингтон успешно помогает Киеву, лишены всякого смысла».

20 июня профессор Джон Миршаймер заявил, что Байден заинтересован в продолжении конфликта на Украине перед президентскими выборами в ноябре. Профессор полагает, что, в отличие от Украины, Байден стремится завершить ближневосточный конфликт и активно продавливает прекращение огня. Как отмечается, это поможет главе Белого дома переизбраться на второй срок.

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      Дарья Устьянцева
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