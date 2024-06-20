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04:41, 20 июня 2024Мир

В США заявили о заинтересованности Байдена в конфликте на Украине

Профессор Миршаймер: Байден хочет продолжать конфликт на Украине перед выборами
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Chris Kleponis — Pool via CNP / Consolidated News Photos / Global Look Press

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заинтересован в продолжении конфликта на Украине перед ноябрьскими президентскими выборами в Штатах. Однако Россия в конечном итоге одержит победу, рассказал профессор Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Байден хочет поддерживать нынешнее положение вещей», — отметил он.

Профессор считает, что, в отличие от Украины, Байден стремится завершить ближневосточный конфликт и активно продавливает прекращение огня. Как отмечается, это поможет главе Белого дома переизбраться на второй срок.

Однако Миршаймер выразил уверенность в том, что Россия в конце концов одержит победу и «займет еще больше территорий», а Украину ждет крах.

Накануне советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан рассказал, что переданные Вооруженным силам Украины американские истребители F-16 будут размещены на территории Украины.

Также на днях стало известно, что Штаты выделят Украине более 1,5 миллиарда долларов на энергетический сектор, гуманитарные потребности и гражданскую безопасность. Из них 500 миллионов долларов, в частности, будут выделены впервые и пойдут на энергетику.

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      Марина Совина
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