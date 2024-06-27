Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:33, 27 июня 2024Бывший СССР

В ВСУ пожаловались на канадские БТР

Командир ВСУ Федоренко: канадские БТР Roshel Senator неэффективны в бою

Фото: Carlos Osorio / Reuters

Канадские бронетранспортеры (БТР) Roshel Senator переданные Оттавой Киеву неэффективны в бою и плохо приспособлены к передвижению по бездорожью. Об этом в интервью сообщил командир отряда беспилотников Вооруженных сил Украины Юрий Федоренко, передает телеканал CBC.

«Он не создан для езды по бездорожью (...) Это больше вариант, чтобы ездить по асфальту. Машина довольно часто выходит из строя», — заявил военный.

Он добавил, что, хотя БТР больше пригоден для охраны общественного порядка полицейскими, бронемашинуа все равно помогает снижать боевые потери.

22 июня Вооруженные силы России впервые уничтожили БТР Senator. Отмечается, что ранее в зоне специальной военной операции бронемашину называли «машиной для апокалипсиса».

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Палехов
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп и Байден проведут первые дебаты. Что они будут говорить о кризисе мигрантов и будущем США?

      В испанском клубе высказались о возможном трансфере игрока команды в «Спартак»

      В Севастополе рассказали о попытках выманить у жителей видео атаки ВСУ на город

      Люди губят свою психику, желая подстроиться под модные течения. Как это происходит и почему становится опасным?

      В США оценили шансы Украины получить приглашение в НАТО на июльском саммите

      В США признали проблемы с отправкой техники Украине

      Женщина отдала автограф Месси в отместку бойфренду за измену

      Три населенных пункта в российском регионе подверглись атакам ВСУ

      Власти Севастополя допустили повторный удар ВСУ по городу

      Расчет «Урагана» сорвал ротацию ВСУ на купянском направлении

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше