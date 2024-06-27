В ВСУ пожаловались на канадские БТР

Командир ВСУ Федоренко: канадские БТР Roshel Senator неэффективны в бою

Канадские бронетранспортеры (БТР) Roshel Senator переданные Оттавой Киеву неэффективны в бою и плохо приспособлены к передвижению по бездорожью. Об этом в интервью сообщил командир отряда беспилотников Вооруженных сил Украины Юрий Федоренко, передает телеканал CBC.

«Он не создан для езды по бездорожью (...) Это больше вариант, чтобы ездить по асфальту. Машина довольно часто выходит из строя», — заявил военный.

Он добавил, что, хотя БТР больше пригоден для охраны общественного порядка полицейскими, бронемашинуа все равно помогает снижать боевые потери.

22 июня Вооруженные силы России впервые уничтожили БТР Senator. Отмечается, что ранее в зоне специальной военной операции бронемашину называли «машиной для апокалипсиса».