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02:21, 27 июня 2024Бывший СССР

В Запорожской области сообщили о взрыве в Мелитополе

Рогов сообщил о взрыве в Мелитополе Запорожской области
СюжетВзрывы в Киеве

Фото: Globallookpress.com

Председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в Telegram-канале сообщил о взрыве в Мелитополе.

«В Мелитополе громко. В этом городе в Запорожской области прозвучал взрыв. Причина и природа взрыва уточняется», — написал чиновник.

Рогов добавил, что по предварительным данным, сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Он пообещал привести подробности позже.

Ранее взрывы произошли в Харькове и подконтрольном Киеву Херсоне. В этих регионах, а также в Николаевской и Днепропетровской областях, объявлялась воздушная тревога.

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      Марина Совина
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