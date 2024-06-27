В Запорожской области сообщили о взрыве в Мелитополе

Рогов сообщил о взрыве в Мелитополе Запорожской области

Председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в Telegram-канале сообщил о взрыве в Мелитополе.

«В Мелитополе громко. В этом городе в Запорожской области прозвучал взрыв. Причина и природа взрыва уточняется», — написал чиновник.

Рогов добавил, что по предварительным данным, сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Он пообещал привести подробности позже.

Ранее взрывы произошли в Харькове и подконтрольном Киеву Херсоне. В этих регионах, а также в Николаевской и Днепропетровской областях, объявлялась воздушная тревога.

