Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
01:37, 27 июня 2024Россия

Владелец кафе в Севастополе рассказал о спасении людей при атаке ВСУ

РИА Новости: владелец кафе на пляже Учкуевка укрыл 50 человек при атаке ВСУ

Фото: Unsplash

Владелец кафе на севастопольском пляже Учкуевка Александр при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) ракетой ATACMS с кассетной боевой частью укрыл в своем заведении 50 человек. Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.

«Как только снаряды начали рваться, я крикнул своему мангальщику, чтобы тот успел открыть главный вход в кафе и начал загонять туда людей. Сам пошел смотреть раненых — по первому образованию я военный врач», — рассказал мужчина.

По словам Александра, в кафе собрались около 50 человек. Чтобы успокоить детей, сын владельца заведения начал раздавать им мороженое. Женщины и дети укрылись во внутреннем помещении кафе, а мужчины — под уличной барной стойкой.

23 июня ВСУ выпустили по Севастополю пять ракет ATACMS. Один из снарядов взорвался над пляжем Учкуевка, когда там находилось много отдыхающих. В результате происшествия пострадали 153 человека.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Кадыров пригрозил кровной местью семьям террористов

      КНДР назвала США главным спонсором терроризма

      Путин поздравил Зюганова с юбилеем

      Глава МВД заявил о попытках Запада исключить Россию из Интерпола

      Владелец кафе в Севастополе рассказал о спасении людей при атаке ВСУ

      Глава МВД на встрече с замгенсека ООН призвал дать оценку удару ВСУ по Севастополю

      Во Франции заявили о готовности поддерживать Киев при одном условии

      В ЕС разморозят часть переводов из России

      В Коми после схода поезда с рельсов восстановили движение по одному пути

      В Минкульте рассказали об условиях хранения «Троицы» в Сергиевой лавре

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше