Владелец кафе в Севастополе рассказал о спасении людей при атаке ВСУ

РИА Новости: владелец кафе на пляже Учкуевка укрыл 50 человек при атаке ВСУ

Владелец кафе на севастопольском пляже Учкуевка Александр при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) ракетой ATACMS с кассетной боевой частью укрыл в своем заведении 50 человек. Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.

«Как только снаряды начали рваться, я крикнул своему мангальщику, чтобы тот успел открыть главный вход в кафе и начал загонять туда людей. Сам пошел смотреть раненых — по первому образованию я военный врач», — рассказал мужчина.

По словам Александра, в кафе собрались около 50 человек. Чтобы успокоить детей, сын владельца заведения начал раздавать им мороженое. Женщины и дети укрылись во внутреннем помещении кафе, а мужчины — под уличной барной стойкой.

23 июня ВСУ выпустили по Севастополю пять ракет ATACMS. Один из снарядов взорвался над пляжем Учкуевка, когда там находилось много отдыхающих. В результате происшествия пострадали 153 человека.

