Филиппо: ЕС выделил Киеву новый транш, пока Франции не хватает денег на больницы

Франция выделяет деньги Украине вместо финансирования больниц. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в соцсети X.

Таким образом он прокомментировал получение Киевом нового транша от Евросоюза (ЕС) в размере 1,9 миллиарда евро. Политик отметил, что из этой суммы порядка 400 миллионов евро выделил Париж. «Но не забывайте: нет денег на больницы, на пенсии, на лекарства», — напомнил он.

27 июня Минфин Украины сообщил о получении от ЕС очередного транша безусловного финансирования. Глава ведомства Сергей Марченко рассказал, что с начала боевых действий на территории республики Евросоюз предоставил Киеву почти 35 миллиардов евро бюджетной помощи, что способствовало поддержанию макроэкономической стабильности.