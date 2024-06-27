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14:02, 27 июня 2024Экономика

Украина получила транш от Евросоюза на 1,9 миллиарда евро

Минфин Украины сообщил о получении транша Евросоюза на сумму 1,9 миллиарда евро

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Государственный бюджет Украины получил от Евросоюза очередной транш безусловного финансирования в размере 1,9 миллиарда евро, сообщает Министерство финансов республики. Выделение средств предусмотрено инструментом Ukraine Facility.

Как указал глава ведомства Сергей Марченко, с начала боевых действий на территории республики ЕС предоставил Киеву почти 35 миллиардов евро бюджетной помощи, что способствовало поддержанию макроэкономической стабильности.

«ЕС является ключевым партнером Украины, который продолжает играть решающую роль в ускорении нашей победы и укреплении экономической устойчивости страны», — заключил Марченко.

Украина получает транши в каждом квартале при условии выполнения ряда условий. Ранее в рамках Ukraine Facility Киев и Брюссель подписали соглашение о выделении 27 миллиардов евро в течение 2024-2027 годов.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель обвинил одну страну Евросоюза в блокировке выплат шести миллиардов евро из Европейского фонда мира в адрес Киева. Он не уточнил, о какой стране идет речь, однако СМИ не сомневаются, что палки в колеса планам ЕС ставит Венгрия.

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      Платон Щукин
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