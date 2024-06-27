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19:35, 27 июня 2024Силовые структуры

Второго фигуранта дела о пожаре в здании НИИ под Москвой отправили в СИЗО

В Подмосковье суд арестовал представителя собственника здания сгоревшего НИИ

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

В подмосковном Щелково суд отправил в СИЗО представителя собственника здания сгоревшего научно-исследовательского института (НИИ) «Платан» во Фрязино. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель управления Следственного комитета РФ по Московской области Ольга Врадий.

Он проходит обвиняемым по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Мужчину арестовали до 24 августа.

Ранее по этому делу отправили под стражу заместителя генерального директора компании «Исприн» Юрия Фомина. Здание находилось в ведении фирмы с 2021 года.

Пожар в подмосковном Фрязино начался 24 июня. По последним данным, его жертвами стали шесть человек. Повторно пожар вспыхнул вечером 25 июня. Тогда его площадь достигла 100 квадратных метров.

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