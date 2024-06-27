Взрыв дрона-камикадзе уничтожил фуру в российском регионе

Гладков: дрон ВСУ атаковал транспорт сельхозпредприятия в селе Богун-Городок

В Белгородской области дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал спецтранспорт сельхозпредприятия в селе Богун-Городок Борисовского района. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, водитель фуры получил закрытую черепно-мозговую травму, а также множественные осколочные ранения головы, туловища и рук. Мужчину доставили на бронированном автомобиле предприятия в больницу.

Грузовик оказался уничтожен. Гладков приложил к посту фотографии, на которых видно, что транспортное средство полностью сгорело.

Ранее губернатор Белгородской области также сообщил, что мирный житель пострадал при атаке дронов-камикадзе на город Грайворон. Мужчину с ранениями плеча и предплечья доставили в больницу. Также взрыв выбил окна коммерческого объекта. Помимо этого, в Березовке дрон повредил кровлю частного дома.