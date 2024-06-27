Мирный житель пострадал при атаке дронов-камикадзе ВСУ на российский город

Губернатор Гладков сообщил о пострадавшем при атаке дронов ВСУ на Грайворон

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали два населенных пункта Белгородской области — город Грайворон и село Березовка Борисовского района. Об этом сообщил губернатор приграничного региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Он уточнил, что в Грайвороне в результате удара дрона-камикадзе пострадал мирный житель. Мужчину с осколочными ранениями плеча и предплечья доставили в больницу. Еще один беспилотник взорвался на проезжей части, выбив окна коммерческого объекта.

Кроме того, в Березовке дрон повредил кровлю одного частного дома. «Оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется», — написал Гладков.

Ранее Минобороны России сообщило, что в ночь на 27 июля ВСУ выпустили семь беспилотников по Московской, Тверской и Белгородской областям. Четыре дрона перехватили средствами противовоздушной обороны над Тверской областью, два — над территорией Московской, еще один — над Белгородской областью.