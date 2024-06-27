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13:04, 27 июня 2024Экономика

РУСАЛ освоил выпуск сырья для стиральных порошков из отходов алюминиевого производства

РУСАЛ разработал технологию переработки отходов в сырье для бытовой химии

Фото: imago-images.de / Globallookpress.com

РУСАЛ разработал технологию выведения сульфата натрия из отходов алюминиевого производства. На двух алюминиевых заводах компании запущено производство кристаллического сульфата натрия в виде содосульфатной смеси. Это сырье для производства моющих средств. Инвестиции в проект составляют около 600 миллионов рублей.

Собственные проектные и инженерно-технологические институты компании «РУСАЛ СибВАМИ», «РУСАЛ ВАМИ» и «РУСАЛ ИТЦ» разработали технологию выведения сульфата натрия из растворов газоочистки с последующим получением концентрированного сульфата натрия в виде кристаллов содосульфатной смеси. В такой форме вещество является сырьем для производства синтетических моющих средств, в том числе стиральных порошков.

В 2019 году первый небольшой участок по получению кристаллов сульфата натрия из растворов газоочистки годовой мощностью 5000 тонн (600 килограммов/час) был запущен на Новокузнецком алюминиевом заводе, на нем была отработана технология, подтверждено качество продукции, что позволило заключить контракты на ее поставку с российскими производителями синтетических моющих средств.

Аналогичный промышленный участок был построен на крупнейшем предприятии РУСАЛа — Красноярском алюминиевом заводе. Мощность участка составляет 26 тысяч тонн сульфата натрия в год (3 тонны/час), сейчас на нем завершаются пуско-наладочные работы.

«На данный момент инвестиции РУСАЛа в производство сульфата натрия из растворов газоочистки составили около 600 миллионов рублей. На всю получаемую продукцию существует хороший спрос, но для нас это все-таки, в первую очередь, экологический проект, повышающий эффективность «мокрой» газоочистки и замкнутого водооборота наших заводов. Переработка отходов производства в новую полезную продукцию несомненно является эталонным подходом бизнеса к охране окружающей среды. Данная технология будет внедряться и на других заводах РУСАЛа, на очереди — Братский алюминиевый завод (БрАЗ)», — рассказал технический директор РУСАЛа Виктор Манн.

Сульфат натрия, накапливаясь в растворах в процессе «мокрой» газоочистки электролизных газов от сернистого ангидрида, снижает эффективность газоочистки: из-за его высоких концентраций начинается выпадение солей внутри аппаратов «мокрой» газоочистки и трубопроводах. Снижение концентраций достигается разбавлением растворов технической водой, но это оказывает существенную нагрузку на емкость шламонакопителя. Для решения этих проблем и была разработана технология выведения этого вещества.

Объем потребления в России сульфата натрия составляет сотни тысяч тонн в год. Содосульфатная смесь применяется российскими производителями как сырье для выпуска стиральных порошков, бытовых отбеливателей, других видов чистящих и моющих средств.

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      Алена Шаповалова
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