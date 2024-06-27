Зарубившую дочь из-за подозрений мужа в измене россиянку арестовали

Под Красноярском арестовали мать, зарубившую дочь из-за подозрений мужа в измене

Курагинский районный суд Красноярского края арестовал жительницу, которая подозревается в расправе над трехлетней дочерью и покушении на другую. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Женщина пробудет под стражей два месяца, до 24 августа. По версии следствия, днем 25 июня она заподозрила мужа в измене и, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решила отомстить супругу, пока он находился на работе.

Для этого женщина, схватив нож, ударила в шею восьмилетней дочери, а потом взяла топор и нанесла им удары младшему ребенку по голове и шее. После этого подозреваемая позвонила знакомой и рассказала о произошедшем. Спасти трехлетнюю девочку не удалось, старшую дочь госпитализировали. Еще один шестилетний ребенок не пострадал. Женщина признала вину.

Как сообщил источник «Ленты.ру», отец детей факт измены отрицает.

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