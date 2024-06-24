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09:39, 24 июня 2024Силовые структуры

Сжегший одноклассницу российский подросток получил девять лет

В Перми суд дал 9 лет и 10 месяцев подростку за убийство одноклассницы

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Пермский суд приговорил к девяти годам и десяти месяцам лишения свободы подростка за изнасилование и расправу над одноклассницей, а также сокрытие этих преступлений. Об этом сообщает Ura.ru.

Осужденный также должен возместить родителям девочки компенсацию морального вреда в размере 10 миллионов рублей.

Осенью 2023 года психолого-психиатрическая экспертиза признала школьника вменяемым. Преступление произошло в поселке Октябрьский Пермского края в ночь на 8 июля 2023 года. Машинист поезда обнаружил 16-летнюю девочку у железнодорожных путей. Ее доставили в больницу с ожогами 90 процентов тела, которые оказались несовместимыми с жизнью.

Следственные органы установили, что подросток изнасиловал одноклассницу, а затем облил ее горючей жидкостью и поджег, чтобы скрыть преступление, совершенное с особой жестокостью. Школьника поместили в СИЗО.

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      Любовь Ширижик
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