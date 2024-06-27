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14:02, 27 июня 2024Бывший СССР

Зеленский понадеялся на следующее правительство Франции

Зеленский: следующее правительство Франции поддержит Украину

Фото: Johanna Geron / Reuters

Следующее правительство Франции поддержит Украину, будет проевропейским и «независимым от российского влияния». Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, его слова приводит Kyiv Post.

«Точно так же, по воле французского народа, следующее правительство будет продолжать всесторонне поддерживать Украину как на поле боя, так и на нашем исторически необратимом пути в ЕС», — сказал он.

Украинский лидер также выразил надежду на то, что французы будут продолжать поддерживать Украину независимо от политической ситуации.

9 июня президент Франции Эммануэль Макрон объявил о роспуске нижней палаты парламента страны — Национального собрания. Он назначил досрочные выборы, первый тур которых состоится 30 июня.

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      Александр Курбатов
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