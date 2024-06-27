Женщина передумала идти на свидание и попросила помощи у полиции

Женщина из США передумала идти на свидание и потребовала арестовать мужчину

Женщина из США позвонила в службу спасения из-за того, что передумала идти на свидание с мужчиной. Об этом пишет Independent.

18-летнюю Сумайю Томас арестовали, после того как 16 июня она сообщила диспетчеру, что ее бывший бойфренд, с которым она прожила два года, находится возле ее дома и присылает сообщения с угрозами. Томас также заявила, что мужчина говорил о желании ударить ее, пинать ногами и нанести ей ножевые ранения. Кроме того, она, по ее словам, была беременна от него. Томас сказала, что они переписывались через мессенджер Snapchat, где сообщения исчезают после прочтения. Она попросила помощи и потребовала арестовать мужчину.

Прибыв на место происшествия, полицейский заметил мужчину, выходившего из дома. После задержания он рассказал полиции, что начал общаться с Томас неделю назад в приложении для знакомств. Затем они перешли на другую платформу и начали переписываться там. Мужчина показал правоохранителям всю переписку.

После этого его отпустили, а вместо этого задержали Томас. Во время третьего допроса она призналась, что сделала ложное заявление, потому что «струсила и больше не хотела встречаться с мужчиной».

Ранее сообщалось, что мужчина из Пакистана расправился с другом из-за того, что тот съел бургер его девушки. Он выстрелил в приятеля из пистолета.