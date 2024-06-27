Женщина случайно привезла из путешествия пугающий живой сувенир

Женщина случайно привезла из Африки в чемодане огромного паука

Женщина вернулась из Африки в США и нашла в чемодане пугающего паука. Его фотографией она поделилась на форуме Reddit.

Пользовательница обнаружила живой сувенир в своем багаже уже дома, в Лос-Анджелесе, по возвращении из путешествия по Уганде и Руанде. Огромный паук провел в чемодане несколько дней, пережил 24-часовой перелет и переезд в раскаленной машине и выглядел ослабленным, когда его нашли. Кроме того, у него не было одной ноги.

Женщина предположила, что паук запрыгнул в ее чемодан в хижине, где она останавливалась с мужем. Дом находился рядом с лесом, поэтому в него легко могла случайно заползти всякая живность. Несмотря на то что женщина прошла со своим багажом несколько досмотров, паука никто не заметил.

Автор поста так и не смогла понять, к какому виду относилась ее находка: пауку не удалось выжить в новых условиях. Ее муж раздавил членистоногое и смыл в унитаз. Только через какое-то время пара поняла, что могла заморозить останки паука и передать их арахнологу.

Ранее сообщалось, что ирландка вернулась из Кении и через 12 дней нашла в чемодане скорпиона. Она отдала животное в зоопарк.