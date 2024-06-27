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19:28, 27 июня 2024Из жизни

Женщина выпила стакан грудного молока подруги и сняла себя на видео

Блогер из Испании выпила стакан грудного молока и возмутила подписчиков

Фото: @nuriablanco3

Блогер из Испании сняла на видео, как пьет грудное молоко своей подруги. Об этом пишет New York Post.

27-летняя Нурия Бланко популяризирует в соцсетях здоровый образ жизни и рассказывает о полезных продуктах. Недавно она выложила видео, в ходе которого на глазах у подруги выпила стакан ее грудного молока. «Это именно то, что мне нужно было вычеркнуть из списка вещей, которые я хотела попробовать в жизни», — прокомментировала она свой необычный шаг. Она также сказала, что на вкус молоко приятное и «не ощущается как грудное».

Видео набрало более 600 тысяч просмотров на платформе TikTok. При этом многих комментаторов и подписчиков возмутило поведение Бланко. Некоторые написали, что пить грудное молоко — отвратительно и что женщина сделала это в погоне за просмотрами.

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Многие адепты здорового образа жизни и фитнес-гуру называют грудное молоко «жидким золотом» — натуральным суперфудом, обладающим множеством полезных свойств. Некоторые утверждают, что грудное молоко помогает растить мышцы, повышает иммунитет и даже борется с раком. Однако научных доказательств этим фактам нет.

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      Антонина Черташ
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