Женщину пронзило зонтиком на пляже

В США зонтик от солнца пронзил ногу отдыхавшей на пляже женщины

Женщина, отдыхавшая на пляже в США, едва не потеряла ногу из-за арендованного зонтика от солнца. Об этом сообщает FOX News.

Американка с семьей в выходные отправилась на пляж Кокоа-Бич во Флориде. Чтобы не сгореть, женщина взяла в аренду зонтик от солнца. Она сидела у воды, когда по неизвестной причине зонтик выпал из песка и пронзил ее ногу. На место происшествия незамедлительно вызвали спасателей. Им пришлось использовать болторезы, чтобы снять его верхушку с основания, так как зонт продолжал двигаться и после того, как воткнулся в ногу женщины.

Пострадавшей оказали первую медицинскую помощь и отвезли в больницу. О состоянии здоровья женщины не сообщалось.

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