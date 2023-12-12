Придавленный огромным валуном мужчина семь часов ждал спасения

SFGate: в США придавленный валуном турист семь часов ждал спасения

В США турист, отправившийся в поход, оказался придавлен огромным валуном и семь часов ждал спасения. Об этом сообщает SFGate.

Мужчина находился в горах Иньо. Во время восхождения его левую ногу внезапно придавил валун весом около четырех тонн. Турист находился под огромным камнем в течение семи часов, прежде чем его нашла поисково-спасательная служба.

Спасатели пришли на помощь мучившемуся от боли мужчине и с помощью канатов и шкивов сдвинули валун и вытащили его. Несмотря на темное время суток, из-за тяжести полученных травм пострадавшего было решено срочно госпитализировать. Его вертолетом доставили в больницу. О текущем состоянии мужчины не сообщается.

Ранее сообщалось, что во Владимире молодого человека, пролежавшего в сугробе три дня, спасли благодаря вещему сну. Юношу доставили в больницу в критическом состоянии.

