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18:48, 12 декабря 2023Из жизни

Придавленный огромным валуном мужчина семь часов ждал спасения

SFGate: в США придавленный валуном турист семь часов ждал спасения

Фото: wisewearytraveler / Shutterstock / Fotodom

В США турист, отправившийся в поход, оказался придавлен огромным валуном и семь часов ждал спасения. Об этом сообщает SFGate.

Мужчина находился в горах Иньо. Во время восхождения его левую ногу внезапно придавил валун весом около четырех тонн. Турист находился под огромным камнем в течение семи часов, прежде чем его нашла поисково-спасательная служба.

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Спасатели пришли на помощь мучившемуся от боли мужчине и с помощью канатов и шкивов сдвинули валун и вытащили его. Несмотря на темное время суток, из-за тяжести полученных травм пострадавшего было решено срочно госпитализировать. Его вертолетом доставили в больницу. О текущем состоянии мужчины не сообщается.

Ранее сообщалось, что во Владимире молодого человека, пролежавшего в сугробе три дня, спасли благодаря вещему сну. Юношу доставили в больницу в критическом состоянии.

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      Алиса Удовик
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