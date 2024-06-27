Жителей Севастополя предупредили об «угрозе баллистики»

Жителей Севастополя предупредили о ракетной опасности

Жителей Севастополя предупредили о ракетной опасности. Соответствующее сообщение разместил глава города Михаил Развожаев в Telegram.

«Угроза! Баллистика!», — написал он.

Развожаев рекомендовал жителям спуститься в укрытие. Тем, кого сигнал тревоги застал в квартирах, он посоветовал укрыться в помещениях без окон.

Глава Севастополя не уточнил, о какой именно опасности может идти речь. Упомянутая им «баллистика» может указывать на то, что город атакован ракетами, летящими по баллистической траектории. К этому виду оружия относятся, в частности, американские ракеты ATACMS, одна из которых 23 июня разорвалась над одним из севастопольских пляжей. Тогда пострадали 153 человека. Удар был нанесен ракетой с кассетной боевой частью, 27 июня водолазы обнаружили около пляжа три суббоеприпаса.