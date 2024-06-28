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19:47, 28 июня 2024Ценности

54-летняя невеста Безоса в боди с глубоким декольте отдохнула с бывшим мужем на пляже

54-летнюю невесту Безоса Лорен Санчес засняли в боди с глубоким декольте

Фото: Lexie Moreland / WWD / Getty Images

Невеста американского миллиардера Джеффа Безоса Лорен Санчес попала в объектив папарацци во время отдыха на пляже. Ее снимки публикует Daily Mail.

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54-летнюю репортершу засняли у океана в коротких джинсовых шортах, боди черного цвета с глубоким декольте и розовых кроссовках. При этом волосы знаменитость собрала в хвост, надев также солнцезащитные очки. Известно, что она отдыхала вместе с бывшим мужем Энтони Гонзалезом и его супругой.

В январе Санчес также вышла в свет в откровенной одежде. Она надела черное прозрачное кружевное платье в пол, которое облегало ее фигуру, и нижнее белье в тон наряду.

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      Карина Черных
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