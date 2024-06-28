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14:37, 28 июня 2024Экономика

Акции ВТБ подросли после продажи заблокированных активов

Акции ВТБ подросли на фоне продажи части заблокированных из-за санкций активов

Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

Акции ВТБ подросли на фоне продажи части активов, заблокированных из-за западных санкций. Так, по состоянию на 10:25 (по московскому времени) они прибавили 1,98 процента, до 0,02168 рубля. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

Затем их рост замедлился. И к 11:18 (по московскому времени) акции прибавляли 0,4 процента и торговались за 0,021345 рубля за штуку.

Ранее этим днем первый зампред банка Дмитрий Пьянов сообщил, что ВТБ продал часть замороженных активов с прибылью 16 миллиардов рублей. Финансовая организация готовилась провести данную сделку с начала года. Пьянов не раскрыл покупателя и объем переданных активов, однако отметил, что портфель продавался с дисконтом и скидка была значительной.

Это первая сделка подобного рода между российскими игроками.

Ранее заместитель министра финансов Иван Чебесков допустил, что механизм обмена замороженных активов в будущем может включить заблокированные на СПб-бирже бумаги. По его мнению, для начала необходимо проверить работу механизма на практике, а затем поэтапно его расширять.

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      Варвара Кошечкина
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