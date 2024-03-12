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14:20, 12 марта 2024Экономика

В России допустили обмен заблокированных на СПб-бирже бумаг

Чебесков: заблокированные на СПб-бирже бумаги могут включить в механизм обмена

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Механизм обмена замороженных активов в будущем может включить заблокированные на СПб-бирже бумаги. Такую возможность допустил заместитель министра финансов Иван Чебесков, его слова приводит ТАСС.

В кулуарах форума Промсвязьбанка «Просто капитал» представитель ведомства заявил, что сначала нужно проверить работу механизма на практике, а затем поэтапно его расширять.

«Должен быть выпущен новый указ, изменения в указ должны быть внесены. Мы хотели посмотреть, как начнет работать этот процесс, как на практике это все заработает. Но, конечно, справедливо, чтобы и те акции, которые были заблокированы на СПб-бирже, тоже попали», — пояснил Чебесков.

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Процесс обмена замороженными активам стартует 25 марта. В конце месяца начнется прием заявок на обмен принадлежащих россиянам заблокированных иностранных ценных бумаг (ИЦБ) на замороженные в РФ средства иностранных инвесторов. Он продлится до 8 мая. Заявки от нерезидентов будут собирать с 3 июня по 5 июля. Расчеты по всем сделкам должны быть завершены в срок до 1 сентября.

По словам председателя комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолия Аксакова, сумма обмена замороженными активами составит десятки миллиардов долларов. И российские, и западные бизнесмены настроены на конструктивный диалог по этому вопросу, так как никто из них не хочет терять деньги, добавил он.

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      Вячеслав Агапов
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