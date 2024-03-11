В России назначили дату начала обмена замороженными активами

«Инвестиционная палата»: обмен замороженными активами начнется 26 марта

Обмен замороженными активами между россиянами и иностранцами стартует 25 марта. О назначенной дате сообщает брокерская компания «Инвестиционная палата», которая выступит организатором торгов по выкупу иностранных ценных бумаг (ИЦБ).

В конце марта начнется прием заявок на обмен заблокированных ИЦБ на замороженные в РФ средства иностранных инвесторов. Он продлится до 8 мая. Заявки от нерезидентов будут собирать с 3 июня по 5 июля. Расчеты по всем сделкам должны быть завершены в срок до 1 сентября.

Процесс будет проходить при посредничестве брокеров, доверительных управляющих и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов (ПИФ) всех инвесторов. Россияне смогут предъявить к выкупу более 3500 биржевых инструментов. Их перечень опубликовала «Инвестиционная палата».

Иностранцы смогут выкупить у российских инвесторов заблокированные активы за счет хранящихся на счетах типа «С» средств. Лимит сделок ограничен суммой в 100 тысяч рублей на каждого инвестора.

По словам замглавы Минфина России Алексея Моисеева, под механизм обмена попадут только средства, замороженные в национальном расчетном депозитарии (НРД). Активы, заблокированные на СПб-бирже, эти меры на затронут. Российские инвесторы получат не меньше рыночной стоимости активов на момент начала обмена, пообещал он.

Ранее глава ведомства Антон Силуанов подчеркнул, что объем замороженных активов инвесторов в России сравним с тем, что заблокировали у себя недружественные государства. По его словам, любые действия западных стран получат симметричный ответ. Помимо этого, из-за действий с российскими активами надежность доллара и евро будет окончательно подорвана: так, Китай, например, уже начал сокращать свое участие в американских бумагах.