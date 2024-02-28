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15:51, 28 февраля 2024Экономика

В России назвали сроки обмена замороженными активами

Замглавы Минфина: обмен заблокированными активами россиян продлится полгода

Фото: Дмитрйи Ермаков / «Лента.ру»

Механизм обмена заблокированными активами россиян заработает в течение ближайших недель и продлится полгода. Сроки его действия назвал замглавы Минфина России Алексей Моисеев, его слова приводит РИА Новости.

Под механизм обмена заблокированными активами попадут только средства, замороженные в национальном расчетном депозитарии (НРД). Активы, которые заморожены на СПб-бирже, эти меры на затронут. Российские инвесторы получат не меньше рыночной стоимости активов на момент начала обмена. Об этом Моисеев рассказал в кулуарах XIII Всероссийского форума по корпоративному управлению.

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«Механизм нацелен на российских инвесторов, три миллиона человек, у которых размер инвестиций не превышает 100 тысяч рублей, и которые оказались заморожены в иностранных ценных бумагах... Мы ожидаем, что все юридические тонкости будут одобрены, ожидаем, что все юридические тонкости урегулируем и решение будет принято», — подчеркнул представитель ведомства.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов рассказал, что в рамках процедуры обмена иностранные граждане смогут купить у инвесторов из РФ заблокированные зарубежные активы за счет средств, хранящихся на специальных счетах типа «С». По словам представителя ведомства, объем замороженных западных активов в России сравним с тем, что заблокировали у себя недружественные государства, и любые действия западных стран в рамках санкционного давления получат симметричный ответ.

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      Вячеслав Агапов
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