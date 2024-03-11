В России оценили сумму обмена замороженными активами

Аксаков: западный бизнес настроен на диалог об обмене замороженными активами

В обмене заблокированными активами заинтересованы обе стороны. Об этом в беседе с изданием «Абзац» рассказал председатель комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков.

Он оценил сумму обмена замороженными активами в десятки миллиардов долларов. Парламентарий подчеркнул, что как российские, так и западные бизнесмены настроены на конструктивный диалог по этому вопросу, так как никто из них не хочет терять свои деньги.

«Иначе ведут себя политики на Западе, которые, напротив, создают проблемы», — добавил Аксаков.

Ранее стало известно, что обмен замороженными активами между россиянами и иностранцами стартует 25 марта. Тогда начнется прием заявок на обмен заблокированных иностранных ценных бумаг (ИЦБ) на замороженные в РФ средства иностранных инвесторов, которые продлится до 8 мая. Заявки от нерезидентов будут собирать с 3 июня по 5 июля. Расчеты по всем сделкам должны быть завершены в срок до 1 сентября, рассказали в брокерской компании «Инвестиционная палата».