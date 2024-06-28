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05:37, 28 июня 2024Мир

Байден вновь оскорбил Путина на дебатах с Трампом

Байден оскорбил Путина и назвал его военным преступником на дебатах с Трампом

Фото: Brian Snyder / Reuters

Президент США Джо Байден вновь оскорбил российского лидера Владимира Путина. Во время дебатов с экс-главой США Дональдом Трампом Байден назвал Путина «военным преступником». Трансляцию ведет телеканал CNN на YouTube.

Как утверждает Байден, России необходима «вся Украина целиком», а войска РФ «не остановятся на Украине». По мнению политика, президент России якобы собирается «восстановить то, что было частью советской империи». Следующей после Украины, убежден Байден, станет Белоруссия.

Ранее глава Белого дома помечтал о повышении налогов для американских миллиардеров и оскорбительно высказался в адрес российского лидера. По задумке Байдена, на вырученные средства можно обеспечить помощь Украине на борьбу «с этим мясником Путиным».

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      Маргарита Пименова
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