Белла Хадид снялась в облегающей майке без бюстгальтера

Американская супермодель палестино-голландского происхождения Белла Хадид снялась в откровенном виде для модного бренда Yves Saint Lauren. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

27-летняя манекенщица поделилась снимком, на котором она позирует перед камерой, лежа на розовой кровати и прикрыв ногу коричневой шубой. На ней облегающая белая майка, оформленная кружевами, и черный кожаный ремень. При этом на кадре видно, что на время съемки Хадид решила отказаться от бюстгальтера.

Поклонники восхитились фотографией знаменитости и принялись писать комплименты в комментариях под постом, который набрал более 227 тысяч лайков. «Выглядишь просто потрясающе», «Наша королева вернулась», «Единственная и неповторимая Белла Хадид», «Ошеломительно», «Самая красивая женщина в мире», — высказывались они.

В мае сообщалось, что Белла Хадид пришла на Каннский кинофестиваль в откровенном наряде. Тогда модель появилась на красной дорожке в облегающем платье ниже колена песочного оттенка и с прозрачными вставками.