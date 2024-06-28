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10:43, 28 июня 2024Ценности

Белла Хадид снялась в облегающей майке без бюстгальтера

СюжетКаннский кинофестиваль

Фото: @AnthonyVaccarello / @YSL

Американская супермодель палестино-голландского происхождения Белла Хадид снялась в откровенном виде для модного бренда Yves Saint Lauren. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

27-летняя манекенщица поделилась снимком, на котором она позирует перед камерой, лежа на розовой кровати и прикрыв ногу коричневой шубой. На ней облегающая белая майка, оформленная кружевами, и черный кожаный ремень. При этом на кадре видно, что на время съемки Хадид решила отказаться от бюстгальтера.

Поклонники восхитились фотографией знаменитости и принялись писать комплименты в комментариях под постом, который набрал более 227 тысяч лайков. «Выглядишь просто потрясающе», «Наша королева вернулась», «Единственная и неповторимая Белла Хадид», «Ошеломительно», «Самая красивая женщина в мире», — высказывались они.

В мае сообщалось, что Белла Хадид пришла на Каннский кинофестиваль в откровенном наряде. Тогда модель появилась на красной дорожке в облегающем платье ниже колена песочного оттенка и с прозрачными вставками.

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      Карина Черных
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