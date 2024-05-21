Белла Хадид обнажила грудь на Каннском кинофестивале

Американская супермодель палестино-голландского происхождения Белла Хадид пришла на Каннский кинофестиваль в откровенном наряде без бюстгальтера. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

27-летняя манекенщица посетила премьеру фильма «Ученик», посвященного карьере молодого Дональда Трампа. Так, на красной дорожке знаменитость появилась в облегающем платье ниже колена песочного оттенка бренда Saint Laurent. При этом наряд оказался оформлен прозрачными вставками, сквозь которые просвечивала ее обнаженная грудь.

Кроме того, модель уложила волосы волнами на одну сторону, сделала макияж в коричневой гамме и дополнила образ золотистыми серьгами-подвесками и перстнями с крупными камнями.

Ранее в мае папарацци также сняли Беллу Хадид в бикини во время поездки на Каннский кинофестиваль.