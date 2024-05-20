Папарацци сняли Беллу Хадид в бикини во время поездки в Канны

Папарацци сняли модель Беллу Хадид в бикини на яхте во время поездки в Канны

Папарацци сняли американскую супермодель палестино-голландского происхождения Беллу Хадид в купальниках во время поездки на Каннский кинофестиваль. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

Отмечается, что 27-летняя манекенщица отдохнула с друзьями на яхте возле островов Лерен в Средиземном море. На полученных кадрах она предстала в черном бикини, которое включало в себя миниатюрный топ с треугольными чашками и V-образные трусы на завязках. Кроме того, знаменитость примерила золотистые серьги-кольца, перстни и браслет.

Также модель запечатлели в отеле Hotel du Cap Eden Roc, где она появилась перед камерами в бело-розовом бикини со шнуровкой и синем комплекте в горошек.

Ранее в мае российскую модель Наташу Поли раскритиковали в сети за чересчур откровенный образ на Каннском кинофестивале.