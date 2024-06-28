Большинство зрителей дебатов присудили победу Трампу

CNN: 67 процентов зрителей присудили победу в дебатах Трампу

67 процентов зрителей, следивших за первыми президентскими дебатами, присудили победу бывшему американскому лидеру Дональду Трампу. Об этом сообщает CNN со ссылкой на опрос.

«Опрос CNN показал, что 67 процентов зрителей считают, что Трамп выиграл дебаты. 33 процента посчитали, что победу заслужил Байден», — передает телеканал.

Опрос проводился посредством текстовых сообщений с 565 зарегистрированными избирателями США, которые заявили, что смотрели дебаты.

Ранее предвыборный штаб Трампа объявил победу на первых состоявшихся дебатах над Байденом.

