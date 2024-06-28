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07:22, 28 июня 2024Мир

Штаб Трампа объявил победу на дебатах

Штаб Трампа объявил победу на дебатах с Байденом

Фото: Brian Snyder / Reuters

Предвыборный штаб экс-президента США Дональда Трампа объявил победу на первых состоявшихся дебатах над действующим американским лидером государства Джо Байденом. Об этом передает Reuters.

«Сегодня Трамп показал лучшее выступление и победил на исторических по размеру аудитории избирателей дебатах, ясно дав понять, как именно он улучшит жизнь каждого американца», — заявили в штабе.

Также в заявлении отмечается то, что из-за Байдена США «охвачены пламенем и находятся на пороге третьей мировой войны». Штаб Трампа подчеркнул, что он способен исправить это и «вернуть американскую мечту».

Ранее Джо Байден заявил, якобы взятие Киева Россией приведет к началу третьей мировой войны.

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      Дарья Устьянцева
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