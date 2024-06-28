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07:07, 28 июня 2024Мир

Байден заявил о третьей мировой войне во время дебатов с Трампом

Байден: взятие Киева Россией приведет к третьей мировой войне

Фото: Brian Snyder / Reuters

Якобы взятие Киева Россией приведет к началу третьей мировой войны. Об этом в ходе президентских дебатов заявил действующий американский лидер Джо Байден, передает CNN.

«США нужно защитить мир, потому что наша безопасность находится на кону. Если хотите войны — просто дайте России взять Киев. Вы увидите, что случится в Польше, Венгрии и других странах вдоль границы. Тогда будет третья мировая война», — заявил политик.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что выступление Байдена на предвыборных дебатах с его предшественником-республиканцем Дональдом Трампом вызвало панику в Демократической партии. Отмечается, что президент должен был вернуть доверие американцев, однако он не справился с этой задачей.

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      Дарья Устьянцева
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