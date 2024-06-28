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13:56, 28 июня 2024Экономика

Дачников призвали залить участки зоошампунем

Садовод Воронова: зоошампунь поможет избавиться от колорадского жука на даче

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Зоошампунь поможет избавиться от колорадского жука на даче. Залить загородные участки средством для мытья животных призвала эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова в беседе с «Москвой 24».

Специалистка отметила, что это средство безопасно для питомцев, но негативно воздействует на насекомых и их личинки. Однако лучше использовать его в качестве профилактики или в случаях, когда вредителей немного. «Если поражение большое и фактически весь картофель оранжевый от личинок, помогут только специальные препараты. Народные методы здесь уже бессильны», — пояснила Воронова.

Эксперт посоветовала начинать обработку от колорадских жуков еще до посадок, в начале мая. Для этого стоит перекопать почву со средством от почвенных вредителей.

Ранее дачникам назвали растения, которые способны отпугнуть мух с участка.

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      Нина Ташевская
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